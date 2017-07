Acidente com comboio faz 50 feridos em Barcelona

Composição não travou ao entrar na estação. Cinco feridos em estado grave.

07:44

Cerca de 50 pessoas ficaram feridas , das quais cinco estão em estado grave, num acidente de comboio em Barcelona.







A composição da Renfe chocou contra o batente final da estação de comboios de França, em Barcelona, informou a Direcção-Geral de Protecção Civil do governo regional da Catalunha.



Do total de 48 pessoas afetadas, pelo menos 18 foram transferidas para hospitais e centros médicos. Em cinco casos, o prognóstico é grave. Outros 30 passageiros estão pendentes de avaliação médica, disseram as fontes.



O fato ocorreu às 7h15 locais (6h15 em Portugal) quando o comboio proveniente de San Vicente de Calders (Tarragona) chegou à estação de França. Por motivos ainda não apurados, o comboio não foi capaz de abrandar e chocou com o batente final da linha 11.



(Em Atualização)