Acidente de autocarro resulta em 14 mortos na Colômbia

Motorista perdeu o controlo do veículo ao tentar evitar uma mota.

07:48

Pelo menos 14 pessoas morreram e 35 ficaram feridas quando o autocarro em que viajavam caiu numa ravina, numa zona rural no noroeste da Colômbia, anunciaram as autoridades locais.



O motorista perdeu o controlo do veículo ao procurar evitar uma moto em Sabanalarga, no departamento de Antioquia, disse no domingo à imprensa o presidente da câmara da cidade, César Cuadros.



"Chovia muito e o autocarro deparou-se com uma moto à sua frente. Para a evitar, perdeu o controlo e caiu na ravina", acrescentou.



O hospital de Sabanalarga não conseguiu receber todas as vítimas do acidente e alguns foram transportados para localidades próximas.



"Desconhecemos o número exato de pessoas no autocarro", disse Cuadros.