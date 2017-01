Acidente em autoestrada francesa faz 65 feridos

Pelo menos 65 pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, num acidente com quatro carros, dois autocarros e um reboque, esta manhã numa autoestrada em França, na região de Yvelines.



O acidente aconteceu por volta das cinco da manhã na A13.



Entretanto, as autoridades francesas abriram um pavilhão desportivo para acolher os feridos ligeiros.



A estrada permanece encerrada enquanto decorrem os trabalhos na via.



No local estão mais de 100 elementos dos bombeiros.











