Pelo menos uma pessoa morreu e sete ficaram feridas num acidente com uma máquina de diversão num feira da cidade de Columbus, no Ohio, EUA.



A polícia avança que dois dos feridos estão "em estado crítico" após o acidente com a máquina 'Fireball', que se partiu quando fazia um movimento pendular com dezenas de pessoas lá dentro. Uma das filas de bancos foi projetada para o chão.







Um vídeo amador capta o momento em que a máquina se partiu, sendo possível ver uma pessoa a ser cuspida do aparelho em movimento e uma fila inteira de bancos, com várias pessoas sentadas, a cair.



O acidente aconteceu por volta das 19h20 locais, num momento em que estavam milhares de pessoas na State Fair.



A polícia acorreu rapidamente ao local do acidente e vedou a zona, numa cena que foi filmada por quem estava no local.