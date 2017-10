Pelo menos uma passageira e quatro militares morreram no acidente.

A colisão entre um comboio de passageiros e um camião que transportava militares fez pelo menos quatro mortos, na manhã desta quinta-feira, na Finlândia.



De acordo com a imprensa local, terão morrido uma passageira do comboio e pelo menos três militares.



O acidente aconteceu por volta das 8h00 locais (6h00 em Lisboa), perto da localidade de Raasepori.



Outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas e as notícias fama de outras vítimas, com ferimentos mais ligeiros.



A colisão entre o comboio e o camião ocorreu numa passagem de nível sem guarda.