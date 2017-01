Acidente no Haiti faz dezenas de mortos e feridos

O Serviço de Ambulâncias precisou que os feridos foram levados para centros de saúde próximos. Várias unidades de socorro de outros organismos estão a ajudar no local do acidente.Trata-se do primeiro grande acidente rodoviário de 2017 no Haiti, um país onde este tipo de tragédias ocorre com frequência devido ao estado precário dos serviços de transporte público. O mau estado dos transportes públicos obriga milhares de pessoas a recorrer a outro tipo de veículos para se deslocar.Por outro lado, muitos haitianos vivem em zonas rurais montanhosas, com caminhos que se convertem em armadilhas mortais para quem neles transita.