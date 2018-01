Acompanhante de luxo defende que profissionais do sexo são boas mães

Ex-jornalista e escritora, que tem dois filhos, revela segredos da profissão.

Amanda Goff, conhecida como Samantha X, de 43 anos, trabalhou muitos anos como jornalista, até ao dia em que visitou um bordel e, do dia para a noite, mudou de profissão. Passou a ser acompanhante de luxo e, ainda que já não aceite clientes, continua a prestar serviços através de uma empresa criada por si. A mulher inglesa, que agora vive em Sydney, na Austrália, escreveu agora um livro em que revela os segredos da profissão, ao mesmo tempo que defende que ser uma profissional do sexo não a torna má mãe.

Em ‘Hooked – Os Segredos de uma Acompanhante de Luxo’ (que já se tornou bestseller na Austrália), Amanda conta o seu percurso. Depois do divórcio viu-se sozinha com dois filhos para cuidar e o trabalho como jornalista não pagava o suficiente.

Aborrecida com a rotina de um emprego de escritório, a ex-jornalista "olhava pela janela para os edifícios cinzentos e fantasiava com champanhe num quarto de hotel, bebido a dois". No dia seguinte, na hora de almoço, foi visitar um bordel próximo do local onde trabalhava e ficou convencida. Dois dias depois já fazia sexo por dinheiro.

Na altura estava desiludida com o amor mas agora, a namorar com o ator Ryan Phelan, de 42 anos, Amanda anunciou que vai reformar-se da profissão. No entanto já deixou legado: a empresa de acompanhantes de luxo Samanta X Angels.

À frente do projeto, Amanda selecionou cuidadosamente 12 raparigas a quem ensinou os segredos "de uma verdadeira cortesã". Todas as raparigas nunca trabalharam na área, tendo sido professoras ou até economistas e têm entre 25 e 61 anos.

Depois da publicação do livro, e do anúncio de que tinha criado a sua própria empresa, Amanda foi alvo de inúmeras críticas nas redes sociais, pelo que resolveu defender-se. Citando o seu livro, em que explica que resolveu ser acompanhante de luxo para poder dar uma vida melhor aos filhos, a inglesa rejeita que a sua profissão seja sinónimo de ser má mãe.

"A todas as mulheres que possam sequer pensar que o seu trabalho como stripper/profissional do sexo/bailarina exótica/estrela porno as tornam más mães eu digo: NÃO. Maltratar, agredir e matar os próprios filhos é o que faz uma má mãe. Não fazer tudo o que está ao vosso alcance para dar o melhor aos vossos filhos", afirma a agora ex-acompanhante de luxo.

"Não estou a explorar ninguém. As mulheres que estão a trabalhar para mim estão a viver os sonhos que tinham", defende Amanda, que pela companhia dos seus ‘anjos’ cobra 500 euros por encontro de 90 minutos (sem sexo incluído).