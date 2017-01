Acompanhe a tomada de posse do novo Presidente dos EUA

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de janeiro de 2017

O multimilionário Donald Trump, de 70 anos, toma posse hoje numa cerimónia pública junto ao Capitólio, em Washington, tornando-se no homem mais velho a assumir a Presidência dos Estados Unidos.Ao meio-dia (hora local) de Washington (17:00 em Lisboa), Trump prestará juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, sob o olhar atento de uma multidão dividida entre o fervor dos apoiantes e os receios dos críticos.Fontes oficiais anteveem que entre 800 mil a 900 mil pessoas estarão hoje em Washington para assistir à cerimónia, aos festejos associados ou participar em várias ações de protesto previstas.A cerimónia assume o controlo da capital federal com fortes condicionamentos na circulação de pessoas, carros e transportes públicos. Cerca de 28.000 elementos das forças de segurança estão destacados.Donald Trump, Barack Obama e as respetivas mulheres já se encontraram. Michelle Obama ofereceu um presente da Tiffany a Ivanka Trump cujo conteúdo é desconhecido.Donald Trump chegou à Casa Branca para uma última reunião com Barack Obama, poucas horas antes de tomar posse como 45.º Presidente dos Estados Unidos.Donald Trump e a sua mulher Melania vão tomar chá com o ainda casal presidencial em funções, Barack e Michelle Obama, num dos salões da Casa Branca, antes de o Presidente eleito prestar juramento numa cerimónia pública junto do Capitólio, sede do Congresso norte-americano, em Washington.Momentos antes deste encontro, Obama entrou pela última vez na Sala Oval, o gabinete presidencial.O chefe de Estado cessante entrou na Sala Oval, onde trabalham os Presidentes americanos, levando uma carta para o seu sucessor.A missiva foi colocada em cima da mesa de trabalho do gabinete, uma mesa do século XIX conhecida como "Resolute desk" que tem sido utilizada por vários Presidentes.Donald Trump fez uso do Twitter para afirmar que "tudo começa hoje", antes de reunir com Obama e de tomar posse como Presidente dos Estados Unidos da AméricaSegundo a tradição, Obama terá deixado uma carta a Donald Trump. O conteúdo é desconhecido.O casal assiste a uma missa religiosa numa igreja perto da Casa Branca, juntamente com a filha do presidente-eleito, Ivanka Trump e o marido Jared Kushner.O ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu que Portugal "não tem nenhuma reserva" quanto à nova administração dos Estados unidos, liderada por Donald Trump, e adiantou que está a ser preparado um encontro com o seu homólogo norte-americano."Portugal não tem nenhuma reserva em relação à nova administração dos EUA. Tem e terá a mesma relação que teve com a administração anterior", disse hoje Augusto Santos Silva, numa audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, depois de questionado pelo socialista Paulo Pisco sobre as expectativas em relação à presidência de Trump, que toma posse hoje como 45.º Presidente dos EUA.O governante sublinhou que os Estados Unidos são "um vizinho" de Portugal, bem como "um aliado" e "o principal parceiro bilateral" no que diz respeito à defesa, por causa da base das Lajes, nos Açores.Milhares de pessoas desafiaram o frio, na noite de quinta-feira, em Nova Iorque, participando numa iniciativa em que atores e políticos convocaram uma campanha de cem dias de "resistência pacífica" contra a administração de Donald Trump.A iniciativa decorreu ao lado do Trump International Hotel e perto da Torre Trump, marcas da presença em Nova Iorque do magnata que dentro de poucas horas transformar-se-á no próximo Presidente dos Estados Unidos.Segundo os organizadores, na ação contra Trump participaram entre 20 mil e 25 mil pessoas, muitas das quais exibindo cartazes com mensagens em que se lia "Como meu Presidente, nunca" ou "20 de janeiro de 2017, o dia em que a democracia morreu".Aos atores Mark Ruffalo, Julianne Moore, Rosie Perez, Marisa Tomei ou Sally Field e ao realizador Michael Moore juntaram-se políticos e dirigentes sindicais para exigir unidade diante dos perigos que acreditam que Donald Trump representa como Presidente."Temos que seguir em frente -- não para protestar contra Trump --, mas para proteger a nossa gente e os nossos valores", afirmou Ruffalo, uma das figuras que, a par com Michael Moore, esteve por detrás da convocatória da iniciativa."Atravessamos um momento muito perigoso", disse, por seu lado, Michael Moore.A cantora Cher, de 70 anos, também aderiu à manifestação, que durou pouco mais de duas horas: "Vivi sob a administração de 12 Presidentes e nunca pensei que ia coincidir com este arrogante".Nas diversas intervenções destacou-se a diversidade racial e cultural de Nova Iorque, que Ruffalo qualificou como "preciosa", e lançaram-se apelos para defender os imigrantes indocumentados das ameaças de deportação feitas por Donald Trump."Devemos juntar-nos para proteger algo precioso para nós que é termo-nos uns aos outros", afirmou Ruffalo.O autarca de Nova Iorque, Bill de Blasio, uma figura política muito crítica com Trump, instou os participantes a iniciarem uma campanha de ação nos próximos dias em todas as cidades dos Estados Unidos."Amanhã [sexta-feira] não é o fim, é o começo", disse De Blasio, repetindo o apelo à "resistência pacífica" que foi promovido por Ruffalo e Moore.Entre os que assistiram à iniciativa estavam representantes dos principais grupos étnicos da cidade, acompanhados por amigos, familiares e até pelas suas mascotes.Ao palco montado para a iniciativa subiram atores e dirigentes políticos, todos eles coincidindo na necessidade de reforçar ações contra a administração de Trump e de proteger imigrantes ou muçulmanos."O poder do povo é maior do que o deste estúpido", afirmou Cher.Várias personalidades juntaram-se aos milhares de manifestantes que protestavam nas ruas de Nova Iorque, na noite de quinta-feira, contra o Presidente eleito dos EUA, na véspera da sua tomada de posse.Os atores Robert de Niro e Alec Baldwin, o realizador Michael Moore, distinguido com um Óscar, e a cantora Cher estavam entre os que se juntaram numa manifestação ruidosa perto do Trump International Hotel, a sul do Central Parque.Vários milhares de pessoas concentraram-se no espaço vizinho do hotel de Trump.Baldwin, que ridiculariza Trump num espaço regular no programa televisivo satírico 'Saturday Night Live', foi um dos que discursou para a multidão."Vamos ter 100 dias de resistência?", questionou os manifestantes, para responder "Fantástico", perante a resposta recebida.Michael Moore, por seu turno, salientou que Trump "não governa com mandato", aludindo ao facto de Hillary Clinton ter ganho o voto popular."Somos a maioria. Não desistam. Eu não vou desistir", garantiu.O 'mayor' de Nova Iorque, Bill de Blasio, um democrata, fez a defesa da política progressista e apelou aos norte-americanos, em todo o país, que se levantem e façam com que os novos dirigentes ouçam as suas objeções.Na quinta-feira, um porta-voz do ainda Presidente eleito adiantou que o discurso de inauguração de Donald Trump será "pessoal" e "filosófico"."Vai ser uma declaração muito pessoal e sincera sobre a sua visão para o país", disse Sean Spicer, acrescentando que o novo residente da Casa Branca irá abordar "o que significa ser americano", os desafios que enfrenta o povo americano, em particular a classe média."Penso que será um texto com menos de agenda política e mais filosófico, a visão que ele tem do país, o papel adequado do governo, o papel dos cidadãos", referiu ainda.Notícia é também a ausência de várias dezenas de congressistas democratas na cerimónia de tomada de posse, cujo início está previsto para 09:30 locais (14:30 em Lisboa).O número tem vindo a aumentar durante a semana e, na quinta-feira à tarde, mais de 60 congressistas democratas já tinham afirmado que planeavam boicotar a cerimónia, algo inédito na história contemporânea dos Estados Unidos.Confirmada na cerimónia está a presença tradicional de vários ex-Presidentes e das respetivas primeiras-damas: Bill Clinton e a candidata democrata presidencial Hillary Clinton, o antigo casal presidencial George W. Bush e Laura Bush e Jimmy Carter e a sua mulher Rosalynn.Dados publicados nos últimos dias revelaram que Trump é o Presidente eleito mais impopular em 40 anos, com apenas 40% de opiniões favoráveis.