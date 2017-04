Acompanhe ao minuto o ataque dos EUA à Síria

As a Syrian refugee, I never imagined that I'd say this: Thanks @realDonaldTrump for bombing the regime who displaced me, please do more. — Milad Kawas Cale (@miladkawas) 7 de abril de 2017





09h22: Rússia suspende acordo com EUA para prevenir incidentes aéreos na Síria

A Rússia vai suspender o acordo com os Estados Unidos para prevenir incidentes aéreos sobre a Síria em resposta ao ataque dos EUA contra a base aérea de Shayrat, que está "associada ao programa" sírio de armas químicas.



O anúncio foi feito pelo ministro russo dos Negócios Estrangeiros, citado pela Associated Press.



Ao abrigo do acordo, assinado depois de a Rússia ter lançado uma campanha aérea na Síria em setembro de 2015, os dois países trocaram informações sobre os seus voos para evitar incidentes no espaço aéreo da síria, com intenso tráfego aéreo.



A Rússia tem dezenas de aviões de guerra e baterias antiaéreas na sua base na Síria.



09h17: Rússia pede reunião de emergência das Nações Unidas



A Rússia pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, na sequência do bombardeamento dos Estados Unidos contra a Síria.



"Nós apelamos ao Conselho de Segurança das Nações Unidas uma reunião de emergência para discutir a situação", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo através de comunicado.



O chefe da diplomacia russa acrescenta que os ataques dos Estados Unidos contra a Síria constituem "uma ameaça à segurança internacional".



09h07: Alemanha considera compreensível ataque dos EUA



O chefe da diplomacia da Alemanha disse hoje que o bombardeamento norte-americano contra a Síria é compreensível mas apelou a uma situação política sobre a égide das Nações Unidas.



Através de um comunicado, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Sigmar Gabriel, referiu-se "à incapacidade do Conselho de Segurança das Nações Unidas em reagir" de forma "clara" à utilização "bárbara" de armas químicas.



08h43: China apela à calma e ao diálogo



A China pede para que seja evitada uma "nova deterioração da situação" na Síria, disse hoje a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês referindo-se ao ataque norte-americano contra uma base aérea síria.



Por outro lado, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que a República Popular da China opõe-se ao uso de armas químicas.



08h26: Reino Unido aplaude e apoia ataque norte-americano



O Governo britânico "apoia plenamente a ação dos Estados Unidos", que lançaram, na quinta-feira, um ataque contra o regime sírio, declarou um porta-voz de Downing Street.



Estes ataques são "uma resposta apropriada ao ataque bárbaro com armas químicas realizado pelo regime sírio", afirmou o porta-voz do Governo de Theresa May.



Também os governos de Israel, Arábia Saudita e Austrália aplaudiram o ataque dos Estados Unidos a uma base militar na Síria.



08h16: Oposição síria saúda ataque norte-americano



A oposição síria congratulou-se com o ataque norte-americano contra um base militar e pediu a continuação dos bombardeamentos até à "neutralização da capacidade" do regime de lançar ataques, disse um porta-voz.



"A coligação da oposição saúda o ataque e pede a Washington que neutralize a capacidade do Presidente sírio de realizar bombardeamentos", indicou à agência noticiosa France Presse (AFP) Ahmad Ramadan.



08h01: Kremlin condena bombardeamento



A Rússia já condenou o ataque aéreo dos EUA contra uma base militar na cidade de Homs, na Síria. Em comunicado, o Kremlin define o bombardeamento como uma agressão contra uma nação soberana e um membro da ONU, baseado num pretexto inventado.



Moscovo realça que a decisão do presidente dos EUA pode ser um forte obstáculo na relação futura dos dois países enquanto aliados internacionais no combate ao Daesh.



00h00: Donald Trump ordena ataque militar contra base aérea na Síria



O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou um ataque contra uma base militar utilizada pelas forças do presidente da Siría, Bashar al-Assad, junto à cidade de Homs.



Foram disparados mais de 50 mísseis de dois navios de guerra norte-americanos a partir do Mar Mediterrâneo. A imprensa local confirmou o ataque e a existência de vítimas mortais, bem como de danos materiais. O Observatório Sírio adianta que a base ficou totalmente destruída, depois de ter sido consumido por um incêndio durante mais de uma hora.



O governador da província síria de Homs disse que o ataque dos Estados Unidos contra uma base militar matou seis pessoas, entre os quais soldados e civis. Em declarações à agência noticiosa Associated Press (AP), Talal Barazi disse também que sete pessoas ficaram feridas.

O Presidente da República subscreveu hoje a posição do Governo a propósito do ataque dos EUA contra uma base militar síria de "compreensão" da medida e, ao mesmo tempo, de apelo a uma posição conjunta da UE e ONU."O Governo já tomou uma posição e o Presidente da República só pode subscrever a posição do Governo expressa pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, a saber: a compreensão da medida tomada por um aliado na resposta a uma violação de direito internacional e, por outro lado, Portugal esperando a posição conjunta da União Europeia e Nações Unidas que é fundamental para o futuro", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas à margem da inauguração de uma exposição sobre saúde, em Lisboa.Questionado se a ação unilateral dos Estados Unidos não poderá significar uma escalada do conflito sírio, o Presidente da República salientou que, por isso, o Governo português tomou uma posição "muito cuidadosa"."Dizer que compreende esta resposta a uma violação do direito internacional, uma resposta muito limitada, contra um alvo militar e não civil, com pré-aviso quanto a outros aliados naquele teatro de intervenções e esperando-se a tomada de posição da União Europeia e Nações Unidas", reiterou.O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, qualificou como um "passo positivo" o bombardeamento pelos Estados Unidos da base aérea síria de Shayrat, na província de Homs."Os Estados Unidos lançaram um ataque contra a base aérea síria em resposta ao ataque de Idleb. Quero dizer aqui que me parece um passo positivo contra os crimes de guerra cometidos na Síria", disse o Presidente turco durante uma visita à província de Hatay - onde estão hospitalizadas quase 30 vítimas do ataque químico - com a deslocação a ser transmitida em direto pela cadeia de televisão CNNTurk.Para Erdogan, o ataque ainda "não é suficiente" face aos crimes cometidos pelo regime do Presidente sírio, Bashar al-Assad."Devemos continuar. Chegou o momento de dar passos para proteger o povo oprimido sírio em todas as partes. Cremos que os últimos acontecimentos mostram que tínhamos razão quando pedíamos para se estabelecer na Síria zonas de segurança, depois de limpas dos terroristas", acrescentou."Desejo que esta postura ativa dos Estados Unidos contra o ataque em Idleb seja só o começo", referiu Erdogan."Tem havido declarações e intervenções positivas dos Estados Unidos neste assunto. Temos dito que o apoiaremos", disse o Presidente turco.Erdogan afirmou que se a comunidade internacional mostrar a determinação necessária, é possível "parar o regime (sírio, apoiado pela Rússia e Irão) e os grupos terroristas" que operam na Síria.O presidente do Parlamento Europeu interditou a entrada de um responsável sírio no edifício da instituição "por razões de segurança", após o ataque com alegadas armas químicas que deu origem a um bombardeamento norte-americano hoje, noticiou a France Presse.A agência francesa acrescenta que o italiano Antonio Tajani também recusou autorizar uma conferência sobre a Síria na qual deveria participar o mesmo membro do governo sírio. Tajani considerou a iniciativa - organizada por um eurodeputado - como "inoportuna"."Fui informado que organizou uma conferência sobre a situação na Síria, para a próxima segunda-feira, 10 de abril, para a qual convidou Ayman Soussan, ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros do regime sírio", escreveu Tajani ao eurodeputado espanhol Javier Couso Permuy (Esquerda Unitária Europeia).O parlamento português condenou esta sexta-feira o "ataque com armas químicas na Síria", apesar dos votos contra do PCP e de "Os Verdes" ao texto conjunto apresentado pelo PS e PSD.Os comunistas também apresentaram um voto contra a "agressão ao povo da Síria" e "as operações de desestabilização visando sabotar as negociações de paz", mas o texto foi rejeitado por sociais-democratas, socialistas e democratas-cristãos, além das abstenções de BE e PAN.O Presidente sírio, Bashar al-Assad, classificou como "irresponsável" e "imprudente" o ataque norte-americano contra uma base aérea síria em Homs, que fez pelo menos nove mortos.O comunicado do Gabinete do Presidente sírio refere que o ataque com mísseis realizado pelos Estados Unidos reflete a continuação de uma política norte-americana - independentemente da administração que ocupa a Casa Branca - e que se baseia na "subjugação das pessoas".No mesmo documento, Assad afirma que o ataque da madrugada contra a base aérea de Shayrat, perto de Homs, não se baseia em factos verdadeiros.Um avião militar bombardeou esta quinta-feira a cidade de Khan Sheikhun, alvo na terça-feira de um ataque com armas químicas que levou os Estados Unidos a atacar de madrugada uma base militar síria, anunciou uma organização não-governamental.Citado pelo jornal britânico Guardian, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres, afirmou que um avião sírio ou russo bombardeou a cidade, na província de Idlib, no noroeste da Síria, antes do meio-dia local.O ataque foi testemunhado por um ativista sírio que trabalha num serviço de alerta de ataque aéreo, segundo o qual o avião atacou às 11:00 locais (09:00 em Lisboa) nos limites norte da cidade.O ataque provocou danos, mas até ao momento não há informação de que tenha feito vítimas.O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse esta quinta-feira que "o regime sírio tem a responsabilidade total" pelo ataque químico de terça-feira e considerou que "qualquer uso de armas químicas é inaceitável e não pode ser ignorado"."O regime sírio tem a total responsabilidade por este desenvolvimento; a Síria tem consistentemente condenado o contínuo uso de armas químicas pela Síria, numa clara violação das normas e acordos internacionais", lê-se num comunicado hoje divulgado, que dá ainda conta de que "qualquer uso de armas químicas é inaceitável, não pode ser ignorado, e os responsáveis têm de ser responsbilizados"."No seguimento dos ataques químicos horrendos desta semana em Khan Cheikhun, que mataram dezenas de pessoas, incluindo muitas crianças, os Estados Unidos lançaram um ataque contra a base de Shayrat, na Síria",A NATO considera que o uso de armas químicas é "uma ameaça à paz internacional e à segurança", e apoia todos os esforços internacionais "que visem atingir a paz e uma solução política na Síria".Portugal "compreende" os aliados que actuam em retaliação a "crimes de guerra" disse esta quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros referindo-se ao bombardeamento norte-americano contra a Síria sublinhando que são precisas posições unidas da ONU e da União Europeia."Portugal compreende as posições dos seus aliados que são posições que procuram medidas de retaliação a crimes de guerra", disse o chefe da diplomacia portuguesa quando questionado pelos jornalistas sobre o ataque norte-americano contra posições militares do regime de Damasco, na Síria."Aguardamos ainda informação por parte das autoridades norte-americanas e aguardamos ainda as discussões no seio do Conselho de Segurança (ONU) e estamos ainda em consulta no quadro dos nossos aliados europeus para que possa haver uma posição unida e uma reação da Europa. Estamos ainda nesse processo de consulta", acrescentou o ministro Augusto Santos Silva.O ministro dos Negócios Estrangeiros falava à margem de um seminário sobre Assistência Humanitária e Protecção de Civis que decorre no Palácio das Necessidades, em Lisboa.Sobre o ataque químico atribuído às forças Sírias, o ministro dos Negócios Estrangeiros sublinhou que há uma investigação em curso no Conselho de Segurança mas que todos os sinais "indiciam que no ataque de que resultaram cerca de 90 mortos na Síria", terça-feira, foram "flagrantemente violadas" as leis da guerra, designadamente por via do uso das armas químicas.A linha de comunicação entre os Estados Unidos e a Rússia utilizada para proteger os pilotos de ambos os lados na guerra da Síria foi acionada antes do ataque norte-americano à base aérea síria de Shayrat.A chamada "linha de não-conflito" ("deconfliction line", na denominação em inglês) é operada pelo comando central das forças armadas norte-americanas na base aérea de al-Udeid, no Qatar e serve como uma ligação crucial que impede a colisão dos aviões russos e norte-americanos no congestionado espaço aéreo sírio ou um ataque direto entre as duas potências.De acordo com o porta-voz do Pentágono, capitão Jeff Davis, citado pela agência Associated Press, "os estrategos militares norte-americanos tomaram precauções para minimizar o risco para o pessoal russo ou sírio estacionado na base aérea" bombardeada, situada na província síria de Homs.A imprensa estatal síria assegura que para além dos soldados mortos na base aérea, há ainda nove civis que perderam a vida em zonas adjacentes à base atingida pelo ataque. Deste número, quatro serão crianças.Segundo o novo balanço numérico da Rússia, apenas 23 mísseis acertaram na base aérea de Homs, sendo que não há confirmação de onde terão ido parar os outros 36.Segundo o ministro de defesa russo, o ataque terá matado quatro soldados sírios, deixado dois desaparecidos e ainda seis feridos.O governo russo classificou a eficácia militar do ataque de "extremamente baixa"."Enquanto refugiado sírio nunca pensei dizer isto mas: obrigado Donald Trump por bombardeares o regime que me obrigou a deslocar-me da minha casa. Por favor, continua", escreveu o cibernauta na rede social Twitter.O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Angelino Alfana, considera que a ação dos EUA foi uma resposta adequada ao ataque com armas químicas da passada terça-feira."A Itália compreende as razões para a ação militar dos Estados Unidos. É um sinal de dissuasão contra os riscos de uma maior utilização de armas químicas por Assad", referiu.O Ministério turco dos Negócios Estrangeiros considerou esta quinta-feira "muito positivo" o lançamento de 59 mísseis sobre a base aérea síria de Shayart por parte dos Estados Unidos, em resposta ao ataque aéreo com bombas químicas pela Síria esta semana.O Governo turco acrescentou através de um comunicado que todos os passos no sentido de não permitir que os crimes de guerra saiam impunes e sem responsabilização "terá o apoio total da Turquia", avançou a agência turca de notícias Anadolu, citada pela Associated Press.Um porta-voz do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, considerou igualmente o ataque "um passo importante" e reiterou o apelo de Ancara no sentido da criação de uma zona de exclusão aérea na Síria que impeça a repetição de "massacres semelhantes" ao da passada terça-feira.Os Estados Unidos lançaram esta quinta-feira um ataque com "59 mísseis" contra a base aérea de Shayrat, que está "associada ao programa" sírio de armas químicas e "diretamente ligada" aos "horríveis acontecimentos" de terça-feira, de acordo com um responsável da Casa Branca.O ataque com mísseis de cruzeiro lançado pelos EUA contra uma base aérea síria lembra a invasão do Iraque em 2003, disse hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguéi Lavrov."Isto faz lembrar a situação de 2003, quando os EUA e o Reino Unido, com os seus aliados, invadiram o Iraque sem a autorização do Conselho de Segurança" da ONU, disse Lavrov a partir de Tashkent, capital do Uzbequistão, citado pela agência EFE."Eles podem dizer o que quiserem, mas o ataque, desde logo, é mais do que palavras", acrescentou.O presidente sírio, Bachar al-Assad, tem a "inteira responsabilidade" pelos ataques norte-americanos que tinham como alvo uma base militar do seu regime em retaliação pelo ataque químico, afirmaram hoje a chanceler alemã e o presidente francês."A instalação militar do regime sírio usado para os bombardeamentos químicos foi destruída na noite passada pelas operações militares americanas (...). Assad tem total responsabilidade por este desenvolvimento", disseram Angela Merkel e François Hollande numa declaração conjunta.Os dois líderes consideram que o presidente Assad "tem responsabilidades devido ao uso repetido de armas químicas e pelos crimes contra o seu povo".Merkel e Hollande disseram que a Alemanha e a França vão continuar a trabalhar com os seus parceiros das Nações Unidos num "esforço de responsabilizar o presidente Assad pelos seus atos criminosos".Na declaração conjunta, a chanceler alemã e o presidente francês apelaram à comunidade internacional para "uma união de forças para uma transição política na Síria, de acordo com a resolução da ONU.