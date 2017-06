Acordo com unionistas está "muito próximo"

PORMENORES

Tensão na Irlanda do Norte

O ex-PM John Major avisou ontem que o acordo entre o Partido Conservador e o DUP pode aumentar a tensão na Irlanda do Norte, com o governo de Londres a arriscar deixar de ser considerado um mediador "imparcial e honesto".



Menos austeridade

A primeira-ministra Theresa May admitiu na reunião com os deputados conservadores, na segunda-feira, que os britânicos "estão fartos de políticas de austeridade", o que poderá significar que está disposta a suavizar algumas das medidas mais controversas do governo.



As negociações entre o Partido Conservador e os unionistas do DUP "estão a correr bem" e a PM Theresa May poderá anunciar já hoje um acordo para a formação de um governo minoritário com apoio parlamentar do pequeno partido norte-irlandês. "Acordo está muito próximo", disse fonte do governo.May, que ontem recebeu a líder unionista, Arlene Foster, disse que as negociações foram "muito produtivas". Falando em Paris, após um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron, a chefe do governo britânico garantiu que "o calendário do Brexit mantém-se" e as negociações vão começar na próxima semana como previsto.Já Macron frisou que "as portas da UE estão sempre abertas" e o Reino Unido poderá sempre voltar atrás antes do final das negociações. Os dois líderes abordaram ainda a cooperação na luta contra o terrorismo, com May a frisar que, mesmo após o Brexit, Londres vai continuar a cooperar com a UE.