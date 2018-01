Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acordo permite reabrir governo nos EUA

Serviços federais estiveram fechados três dias.

Por Ricardo Ramos | 08:48

Ao fim de três dias de encerramento parcial das instituições e organismos estatais dos EUA por falta de financiamento, senadores republicanos e democratas alcançaram esta segunda-feira um acordo temporário para permitir a reabertura daqueles serviços.



A legislação tem a validade de três semanas, obrigando republicanos e democratas a procurarem um acordo definitivo sobre o orçamento até 8 de fevereiro.



Na origem do ‘shutdown’, como é conhecida a suspensão temporária de alguns serviços governamentais, está a exigência dos democratas em incluir no pacote legislativo salvaguardas para os ‘sonhadores’, cerca de 700 mil jovens imigrantes indocumentados que entraram no país quando eram crianças.



O ‘shutdown’ deixou centenas de milhares de funcionários públicos em casa e obrigou ao encerramento de agências federais, parques e monumentos, incluindo a estátua da Liberdade.