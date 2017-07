Homem realizava performance a 40 metros de altura.

08.07.17

We just got off stage at Mad Cool Festival to disturbing news. A very brave artist named Pedro lost his life tonight in a tragic accident — Green Day (@GreenDay) 8 de julho de 2017

Um acrobata morreu, esta sexta-feira à noite, depois de cair de uma altura de 40 metros. Pedro Aunion Monroy estava a realizar uma performance numa jaula suspensa no festival Mad Cool, em Madrid, onde estavam 35 mil pessoas.O homem, de 42 anos, caiu no intervalo entre os concertos dos Alt-J e dos Green Day que acabaram por atuar com meia hora de atraso. A organização do festival decidiu não cancelar o evento.Os Green Day publicaram no Twitter depois do concerto que só obtiveram a informação da morte de Pedro, a quem chamam "corajoso", depois de atuarem.