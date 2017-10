Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acusa ex-namorado de violação e vai presa cinco anos

Mulher acusou falsamente jovem de 22 anos.

Uma mulher que acusou o ex-namorado falsamente de a ter violado foi condenada a cinco anos de prisão, em Winchester, Inglaterra.



De acordo com fontes do tribunal, Rebecca Palmer, de 26 anos, tinha tido relações sexuais com o homem, de 22, de modo consensual. No entanto, quando o soldado decidiu pôr um ponto final na relação, a mulher decidiu vingar-se e proferiu uma série de acusações contra o jovem.



Uma testemunha revelou que a mulher chegou mesmo a afirmar que estava grávida, para mais tarde dizer que tinha perdido o bebé numa suposta tentativa de suicídio.



A mulher foi acusada de obstruir a justiça e as suas investigações.