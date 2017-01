Acusações dos EUA são “caça às bruxas”

Questionado ainda sobre se o presidente russo leu o relatório, Peskov respondeu que o documento "não tem nada que valha a pena ler".

O Kremlin classificou esta segunda-feira as acusações de que a Rússia tentou influenciar as eleições norte-americanas para beneficiar Donald Trump como uma "caça às bruxas" e disse estar "farto" de insinuações sem provas.Falando pela primeira vez após a publicação, na sexta-feira, do relatório dos serviços de informações dos EUA que acusa Vladimir Putin de ter ordenado pessoalmente "atos de espionagem e pirataria informática" para ajudar Trump, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, voltou a negar qualquer envolvimento do país na alegada espionagem e insurgiu-se contra o que garante serem "acusações sem fundamento"."O novo relatório não traz qualquer prova [do envolvimento russo]. Estão a divulgar acusações infundadas de forma amadora e pouco profissional", acusou Peskov, adiantando ainda: "Estamos a ficar fartos destas acusações. Mais parece uma caça às bruxas", disparou. Curiosamente, o porta-voz de Putin usou a mesmas palavras utilizadas por Trump na semana passada, quando se referiu às alegações como "uma caça às bruxas política".