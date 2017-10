Acusada de tortura por tatuar gato

Modelo arrasada por ativistas e denunciada às autoridades depois de divulgar imagens nas redes sociais.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 10:21

A modelo e personal trainer ucraniana Elena Ivanickaya está a ser alvo de uma investigação policial, depois de ter sido denunciada por dezenas de ativistas dos direitos dos animais. Tudo porque a jovem resolveu tatuar o seu gato de estimação e divulgar imagens do momento nas redes sociais. Está acusada de "tortura e maus-tratos" ao animal.

As imagens mostram o gato ‘Yasha’ a ser anestesiado num estúdio de tatuagens. Depois, o artista vai tatuando o peito e pescoço do animal, enquanto a dona o agarra. Elena mostrou-se orgulhosa do resultado final, mostrando várias imagens de ‘Yasha’ tatuado e diz que só queria que o gato "ficasse com mais glamour".

"Mais valia ela ter tatuado ‘idiota’ na testa a torturar um animal indefeso desta forma", "Ele não é um brinquedo para decorar, é um ser vivo. Porque não fizeste uma tatuagem no teu peito?" e "ès uma pessoa horrível se não percebes que tatuar o teu animal de estimação é uma crueldade. O inferno espera por ti", foram algumas das críticas apontadas à modelo nas redes sociais.

"Eu verifiquei junto de um veterinário se havia algum problema em tatuá-lo e disseram-me que não. Tudo foi controlado e supervisionado. O meu gato tem uma vida melhor do que a de muitas pessoas e não sofreu durante o procedimento", responde Elena aos críticos.

Entretanto, várias associações de defesa dos direitos dos animais fizeram queixa junto das autoridades, que já abriram uma investigação. "Estamos a apurar todos os factos. Se estabelecermos que houve maus-tratos e tortura do animal, a dona vai ser responsabilizada pelos crimes", assegura a porta-voz da polícia ucraniana, Natalia Chovpylo.