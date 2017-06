Acusado de matar filho na Disneyland para se vingar da ex-mulher

A 22 de Abril, em South Pasadena, nos EUA, Aramazd foi encontrado, insconsciente, no seu carro, repleto de petróleo. A polícia andava à procura do paradeiro de Aramazd há já mais de dois meses, depois de perceber que este tinha levado o filho, Aramazd Jr. à Disneyland. A criança foi captada pelas câmaras de segurança do parque de diversões com o pai e nunca mais foi vista.

Embora o corpo da criança ainda não tenha sido encontrado, as autoridades já prenderam o individuo, de 35 anos, por homicídio.

Algumas testemunhas dizem tê-lo visto em Las Vegas, "bem disposto e sem sinais de preocupação". Aramazd também rapou a barba e pintou o cabelo, numa tentativa de mudar radicalmente a sua aparência.

Segundo o ‘Los Angeles Times’, os detectives acreditam que Aramazd matou o seu filho, como resultado do processo de divórcio, para se vingar da ex-mulher.

O casal, que estava já separado, mantinha a custódia partilhada do menino.

Depois da detenção do ex-marido, a mãe da criança emitiu uma declaração que tocou todos aqueles que a ouviram: "O meu coração está partido e sentirei para sempre saudades do meu filho, todos os dias, até ao resto da minha vida. Não consigo imaginar o vazio que vou sentir até que estejamos juntos um dia".

Aramazd Sr. está detido sob fiança de 10 milhões de dólares e aguarda julgamento.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito