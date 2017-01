Adiado para junho processo contra Teodorin Obiang

Previsto decorrer até 12 de janeiro, este é o primeiro julgamento francês sobre "ganhos ilícitos", caso que visa as condições de aquisição de património significativo em França por parte de vários líderes africanos.



Teodorin Obiang é acusado de ter reunido em França um património considerável, financiado em parte por dinheiro de corrupção e do desvio de fundos públicos no seu país, onde mais de metade dos habitantes vive abaixo do limiar da pobreza.



A Guiné Equatorial integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.



O tribunal correcional de Paris aceitou esta quarta-feira adiar o processo de Teodorin Obiang, filho do presidente da Guiné Equatorial e vice-presidente do país, acusado de ter construído fraudulentamente em França um património considerável.As futuras datas de audiência estiveram em discussão durante a manhã e a juíza presidente propôs que o primeiro processo sobre o caso dos "ganhos ilícitos" comece a 19 de junho.O advogado de Teodorin Obiang tinha pedido o adiamento do processo, alegando que a defesa precisava de mais tempo para preparar a defesa.