Adolescente americano contratou sniper para matar Papa Francisco

O jovem foi detido 12 dias antes da missa realizada pelo papa Francisco, em Filadelfia, à qual assistiram milhares de pessoas.







Colón, conhecido como Ahmad Shakoor, contactou o suposto asassino, mas que era, na realidade, um agente do FBI.O jovem foi detido 12 dias antes da missa realizada pelo papa Francisco, em Filadelfia, à qual assistiram milhares de pessoas.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito pub

Um jovem de 17 anos admitiu num tribunal federal em Nova Jersey, Estados Unidos, que conspirou para matar o papa Francisco durante a missa que celebrou em Filadélfia, a 27 de setembro de 2015.De acordo com as autoridades da cidade de Newark, Santos Colón, que poderá ser condenado a 15 anos de prisão, declarou-se culpado de tentativa de fornecer apoio ao terrorismo.O jovem é acusado de tentar recrutar um sniper (franco-atirador) para disparar sobre o papa e detonar explosivos durante a eucaristia, no Encontro Mundial de Famílias.