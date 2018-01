Adolescente com cancro terminal tem bebé ‘milagre’

Jovem britânica começou tratamentos antes do parto.

11:21

Dana Scattan, de 17 anos, estava grávida de sete meses e meio quando recebeu a pior notícia da sua vida. Tinha cancro no cérebro em estado terminal e restavam-lhe poucos meses de vida.

A notícia foi dada à adolescente britânica no dia 10 de dezembro, poucos dias antes do Natal. Na altura do diagnóstico, os médicos sugeriram que Dana começasse os tratamentos de quimioterapia depois de dar à luz em fevereiro. Contudo, a saúde da jovem piorou rapidamente e, no Natal, deu entrada num hospital com problemas respiratórios.

Os médicos decidiram então que, apesar de estar grávida, Dana devia começar a fazer radioterapia.

"Os médicos disseram que não teria problema para a saúde do bebé. Sinto que Deus decidiu por mim", contou a recém-mamã ao Daily Mail.

No dia 3 de janeiro, depois de várias sessões de radioterapia, os sintomas da doença estavam ainda mais fortes. Foi aí que os médicos decidiram agendar a cesariana para o dia seguinte. E no dia 4 de janeiro, Aries Marie, que a família descreve como "bebé milagre", nasceu em perfeito estado de saúde.

"Aries estava a chorar muito mas, quando foi para o colo da Dana, parou imediatamente", contou o tio da bebé à publicação britânica.

Quanto a Dana, a jovem continua a lutar pela vida com optimismo. "Agora estou à espera de um milagre para mim", conta emocionada adiantando que, neste momento, não consegue "fazer nada sozinha, nem vestir umas calças", mas que conta com o apoio da família e do namorado, que está sempre presente a cuidar dela e da filha.

No final da entrevista, Dana confessa que o seu único desejo é ser uma boa mãe. "Só quero ser uma mãe maravilhosa, mesmo que por pouco tempo", admite.