Adolescente de 14 anos mata à facada irmão de 19

Discussão violenta termina com desfecho trágico.

15:51

Um jovem de 14 anos matou o irmão mais velho, de apenas 19 anos, à facada, após uma violenta discussão entre ambos. O caso aconteceu esta segunda-feira em Alicante, Valência, por volta das 12h00 (13h00 em Lisboa).



Segundo o site 20 Minutos, a vítima foi atingida com uma facada no coração. Os serviços de emergência ainda fizeram manobras de reanimação, mas a o óbito foi declarado no local, no bairro de La Florida.



O Diario Informacion conta que o agressor foi detido junto à casa onde aconteceu o crime e terá confessado prontamente às autoridades o que tinha acontecido. A avó dos dois irmão foi levada para o hospital, com sintomas de uma crise de ansiedade.