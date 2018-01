Adolescente em estado crítico após comer sandes mista

Lanche rasgou-lhe o esófago por dentro e deixou-o a lutar pela vida.

Um adolescente norte-americano, de 14 anos, ficou em estado crítico depois do seu esófago ter sido rasgado por uma sanduíche de queijo e fiambre que comeu ao lanche. Alec Hebblethwaite esteve internado no hospital durante 106 dias e foi diagnosticado com esofagite eosinofílica, uma doença inflamatória crónica do esófago.

A mãe, Kasey Hunter, de 35 anos, ficou desconfiada de que algo errado se passava depois do filho ter comido uma bolacha durante um treino de futebol e que o deixou a vomitar sangue.

Foi levado de urgência para o hospital, mas os médicos disseram-lhe que tudo não tinha passado de um arranhão feito pela bolacha no interior do esófago. Aconselharam o jovem a evitar comidas sólidas durante algum tempo para a ferida interna poder sarar.

Mas, alguns meses depois, Alec comeu um sanduíche mista e imediatamente começou a sufocar, acabando por cair, inanimado.

Em pânico a mãe voltou a levá-lo às urgências e ficou chocada com o que ouviu. Alec tinha o esófago completamente rasgado e, quando foi operado, os médicos verificaram que a ferida estava já infetada.

O menor passou todo o verão nos cuidados intensivos a lutar pela vida e foram dadas poucas hipóteses de sobrevivência, especialmente depois de Alec ter desenvolvido sépsis.

Quase como por milagre o adolescente recuperou mas só em novembro, já meses depois do jovem ter tido alta, é que os médicos diagnosticaram corretamente a doença de Alec.

A esofagite eosinofílica é uma doença crónica rara do foro imunitário que causa a acumulação de glóbulos brancos no tubo digestivo, entre a boca e o estômago, que depois pode levar à rotura dos tecidos.

Agora, Alec tem que evitar comidas sólidas e pão, que terá sido o responsável pela irritação que despoletou as crises do jovem.

"Disseram-nos que se tivéssemos esperado para o levar ao hospital ele tinha morrido. Disseram que nunca tinham visto nada assim numa criança. Não fazia ideia, jamais pensei que uma sandes ou uma bolacha pudessem fazer algo assim", finaliza a mãe do menor.