Adolescente encontrada morta e sem roupa na rua

Vítima tinha apenas um soutien e muitos hematomas no corpo.

19:21

Uma adolescente, de 16 anos, foi encontrada morta e sem roupas, este sábado, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, Brasil.



Uma moradora contou que a jovem se encontrava apenas com um soutien, conforme avança o jornal brasileiro EXTRA. "Ela aparentava uma altura de aproximadamente 1,60 metros e tinha muitos hematomas no corpo", contou.



O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal para proceder à identificação. Os agentes, que se encontram a investigar o caso, disseram em comunicado estar à procura de possíveis testemunhas e imagens de câmaras de segurança, instaladas na região, para identificar os autores do crime, segundo a mesma fonte.