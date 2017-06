Adolescente enforca madrasta

Um adolescente foi apreendido nesta terça-feira, depois de confessar ter morto a madrasta, tendo-a enforcado depois de a agredir com uma marreta na cabeça, em Jardim Itambi, no Brasil. O crime aconteceu no passado domingo.

Segundo a polícia, Wandaqleide Rufino, de 30 anos, era empregada de limpeza e o enteado tentou roubar o dinheiro que a mulher tinha recebido de um serviço de limpeza. Os dois ter-se-ão envolvido numa discussão que terminou com a morte da mulher.

A vítima, que não foi vista pelos familiares, foi dada como desaparecida depois destes alertarem as autoridades da ausência de Wandaqleide.

O relacionamento do adolescente com a madrasta não era saudável. O jovem tinha problemas com drogas.

O adolescente foi abordado pelas autoridades e confessou o crime. Começou por golpear a madrasta com uma marreta até que esta desmaiou, deixando-a depois amarrada a uma carroça no local. O jovem enforcou Wandaqleide com uma corda. No dia seguinte, o adolescente viu que a madrasta ainda estava viva, então resolveu apertar mais a corda para sufocá-la.

