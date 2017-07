Ataque aconteceu na zona turística da cidade.

14.07.17

Um adolescente foi esfaqueado e assaltado, na tarde desta sexta-feira, na zona turística de Brick Lane, em Londres.

O ataque aconteceu por volta das 16h20 e a polícia chegou ao local pouco tempo depois.

Várias pessoas partilharam nas redes sociais o acontecimento. "Um adolescente foi esfaqueado durante esta tarde", lê-se numa das publicações.

As autoridades e os serviços de emergência de Londres estiveram no local, segundo avança o The Sun.