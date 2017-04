Ornella Dottori, uma jovem de 16 anos, que estava grávida de seis semanas, foi encontrada morta com marcas violentas de violação e estrangulamento.



O corpo da jovem foi encontrado por duas crianças na cidade de Alberdi, na Argentina, com dois tijolos sobre a cabeça e com marcas de golpes na zona do rosto e dos genitais.



A família da adolescente já não sabia desta há alguns dias, no entanto, o seu desaparecimento nunca chegou a ser notificado às autoridades.



A morte de Ornella gerou uma onda de indignação na Argentina e uma série de manifestações contra este tipo de crime.





O principal suspeito, Damian del Valle Fernandez, encontra-se preso preventivamente, apesar de negar a autoria do crime.



