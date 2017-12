Adolescente mata irmã de quatro anos para castigar a mãe

40 anos, o máximo por homicídio juvenil, no Texas, EUA. Paris Bennett admitiu o crime e disse em tribunal que foi uma maneira de castigar a mãe, Charity Lee, por esta, na altura, ter caído no vício da cocaína.Charity disse ao New York Post que conseguiu perdoar Paris, "mas é um processo contínuo", e que "se ele estivesse livre, ficava com medo dele"."O facto de ele estar preso deixa-me descansada, mas eu preocupo-me com ele e com a sua própria segurança", contou.A história da família foi contada no documentário 'The Family I Had', exibido no canal norte-americano Investigation Discovery . A mãe conta que deixou os irmãos com a ama, enquanto estava a trabalhar, mas que o rapaz disse à empregada para ir embora porque a irmã estava sossegada. Foi então que agarrou numa faca e a atacou, ao mesmo tempo que lhe batia e apertava o pescoço.Depois do crime, ligou para as autoridades a denunciar o assassinato. Na altura, foi-lhe diagnosticado um transtorno de personalidade com pensamentos homicidas.O rapaz negou ter qualquer doença mental e diz que o ato criminoso foi pensado, assumindo todas as responsabilidades do crime.