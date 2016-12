Adolescente terrorista preso por ataque a mercado

Por ser menor, a polícia ainda não apresentou acusações formais contra o adolescente, que está detido numa prisão juvenil.



Dias depois, o menor deixou outra mochila-bomba junto à câmara local, mas a polícia foi alertada para a presença de um objeto suspeito e desativou o engenho a tempo.Por ser menor, a polícia ainda não apresentou acusações formais contra o adolescente, que está detido numa prisão juvenil.

Um adolescente de apenas 12 anos com ligações ao Daesh tentou fazer explodir uma bomba num mercado de Natal na cidade alemã de Ludwigshafen, mas o engenho não explodiu devido a uma falha no detonador.O menor, nascido na Alemanha mas de origem iraquiana, estava em contacto com elementos do Daesh na Síria e é descrito pela polícia como "fortemente radicalizado".A bomba, que tinha pregos para causar maior destruição, foi construída com instruções enviadas pela internet e deixada, no dia 26 de novembro, no mercado de Natal de Ludwigshafen, mas não chegou a explodir.