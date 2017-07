Adolescente violada todos os dias por militante do Daesh

Ataques a rapariga de 14 anos duraram seis meses.

O pesadelo da jovem Ekhlas começou no verão de 2014. A menina foi raptada no verão de 2014, no Iraque, e vendida como uma escrava sexual a um militante do Daesh. Foi violada todos os dias durante seis meses pelo homem.

O terror só terminou quando Ekhlas conseguiu escapar - enquanto o seu raptor estava a combater - e encontrar um campo de refugiados onde se abrigar e esconder. Agora, conta a sua história.

"Eles mataram o meu pai à frente dos meus olhos. Vi o sangue nas mãos deles. Só ouvi gritos e choros. Todos tínhamos fome", contou a jovem, citada pelo Daily Mail.

A jovem revelou ainda um episódio que, durante todo o terror, não lhe saiu da memória: "Vi um homem com mais de 40 anos levar uma criança de apenas dez. Ela estava a gritar. Nunca vou conseguir esquecer aqueles gritos".

Ekhlas afirmou ainda que o homem que a violou repetidamente era "horrível, como uma besta", de cabelo comprido e "mau cheiro". "Tentei matar-me", confessou.

Atualmente a jovem está a receber acompanhamento psicológico para tentar lidar com os traumas foi obrigada a viver.