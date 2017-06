Advogado de Donald Trump nega que presidente dos EUA esteja sob investigação

Segundo o Washington Post, o procurador especial Robert Mueller - nomeado pelo Departamento de Justiça para dirigir a investigação à alegada interferência da Rússia nas presidenciais norte-americanas de 2016 -- está agora a investigar se o presidente obstruiu a justiça, nomeadamente por ter despedido o ex-diretor do FBI James Comey.



Mueller foi nomeado como procurador especial após o despedimento de Comey, que liderava até então a investigação sobre o alegado conluio de próximos de Trump com os russos.



Sekulov explicou que o presidente dos Estados Unidos se referia à história "falsa" do jornal Washington Post, negando que a mensagem fosse um reconhecimento de que Trump era objeto de investigação.Segundo o Washington Post, o procurador especial Robert Mueller - nomeado pelo Departamento de Justiça para dirigir a investigação à alegada interferência da Rússia nas presidenciais norte-americanas de 2016 -- está agora a investigar se o presidente obstruiu a justiça, nomeadamente por ter despedido o ex-diretor do FBI James Comey.Mueller foi nomeado como procurador especial após o despedimento de Comey, que liderava até então a investigação sobre o alegado conluio de próximos de Trump com os russos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um dos advogados do presidente norte-americano negou este domingo categoricamente que Donald Trump esteja a ser investigado por obstrução à justiça, apesar de mensagens do chefe de Estado em que ele aparentemente o reconhecia."O presidente não está a ser investigado pelo procurador especial. Ponto", disse Jay Sekulow no programa televisivo "Meet the Press".Na sexta-feira, Trump escreveu na rede social de mensagens curtas Twitter: "Estou a ser investigado por despedir o diretor do FBI, pelo homem que me disse para despedir o diretor do FBI! Caça às bruxas."