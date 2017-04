Advogado de passageiro expulso de avião admite processar United Airlines

Thomas Demetrio sublinhou que as companhias aéreas "intimidam" os passageiros "há muito tempo", destacando ainda os efeitos psicológicos que o incidente teve no seu cliente.De acordo com o advogado, esta experiência foi mais horrível para David Dao do que quando teve de deixar o Vietname durante a queda de Saigão (a atual cidade de Ho Chi Minh) em 1975, ano em que veio para os Estados Unidos.No domingo passado, num voo que fazia a ligação entre Chicago e Louisville, a United Airlines pediu a alguns passageiros para saírem "voluntariamente" do aparelho, justificando o pedido com a sobrelotação do voo ('overbooking') e com a necessidade de transportar quatro funcionários daquela companhia aérea americana.Perante a recusa dos passageiros, a companhia realizou um sorteio que ditou os quatro passageiros que tinham de sair do voo. O médico David Dao foi um desses passageiros, mas recusou-se a sair e acabou por ser arrastado à força.Um vídeo a mostrar o momento em que David Dao, de 69 anos, é retirado acabou por ser divulgado a nível global, através das redes sociais e dos 'media' internacionais.O presidente executivo da United Airlines, Oscar Munoz, afirmou ter ficado "envergonhado" ao ver o vídeo e disse que a companhia aérea vai rever as suas políticas.Na conferência de imprensa em Chicago, o advogado de David Dao referiu que o seu cliente aceitou o pedido de desculpa público de Oscar Munoz, mas considerou que as palavras do presidente executivo da United Airlines não foram sinceras.Também presente hoje na conferência de imprensa, a filha de David Dao, Crystal Pepper, afirmou que a família do médico ficou "horrorizada, chocada e desgostosa" ao ver o que aconteceu.E acrescentou que a situação que envolveu o pai tomou tais proporções porque foi captada em vídeo e amplamente partilhada e divulgada.