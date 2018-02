Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogado diz que menina de 11 anos "abusada sexualmente" não é uma criança

Declarações estão a gerar polémica.

12:41

Um homem de 29 anos está a ser acusado de ter abusado sexualmente de uma rapariga de 11 anos. O francês foi ouvido, esta terça-feira, e as declarações dos seus advogados estão a gerar polémica.



A defesa do arguido alega que a rapariga consentiu o ato sexual, estando consciente do que fazia. "Ela tinha 11 anos e dez meses, quase 12 (...) Isto muda a história. Ela não é uma criança", disse em tribunal Marc Goudarzian, citado pelo The Guardian.



De acordo com os advogados do homem de 29 anos, os dois encontraram-se num parque e mais tarde a jovem acompanhou o arguido de livre e espontânea vontade até ao apartamento deste, onde tiveram relações sexuais. Por outro lado, os advogados da menina defendem que esta era muito nova e que se encontrava confusa.



A família apresentou uma queixa por violação mas a procuradoria considerou que não foi utilizada "violência, coerção ou ameaça" e acusou o homem de "abuso sexual de uma menor de 15 anos", e não de violação. O francês alega que naquela altura considerava que a menor tinha 16 anos e não 11.



Caso seja provada a existência de abuso sexual, o homem - pai de dois filhos - pode incorrer numa pena de prisão de cinco anos.