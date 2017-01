Aeronave cai com 384 quilos de cocaína a bordo

A polícia brasileira encontrou 384 quilos de cocaína numa aeronave que caiu em Querência do Norte, a noroeste do Paraná, este sábado.

A droga estava escondida no tanque de combustível do aparelho e, para as autoridades, isso pode ter sido a causa do acidente.

"Possivelmente quem carregou a droga não calculou bem a quantidade de combustível necessária para a viagem, uma vez que o tanque de combustível estava cheio de droga", explicou ao site brasileiro G1, o delegado Alysson Tinoco.

A mesma fonte garante que se o carregamento chegasse a ser comercializado os criminosos arrecadariam mais de dois milhões de euros.

O piloto do avião desapareceu após o acidente, mas a Polícia Civil sabe que o suspeito andou durante alguns quilómetros e chamou um táxi. O taxista contou que, mesmo ferido, o homem pediu que o deixasse numa estrada perto de uma mata. Não há registo de entrada de nenhum ferido em hospitais ou centros de saúde nas cidades da região.

As autoridades brasileiras aguardam agora autorização para incinerar a droga.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



12.5%

12.5%

87.5% Muito satisfeito