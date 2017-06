Afetados pelo incêndio de Londres vão ser realojados num bloco de luxo

O bloco onde vão ser realojadas as vítimas do fogo possui um serviço de porteiro disponível 24 horas por dia e uma sala de cinema privada, indica a página digital oficial do promotor do edifício.



Segundo o gabinete para as Comunidades e Governo local, espera-se que "estas novas propriedades constituam uma das opções para realojar, de forma permanente, os residentes da Torre Grenfell".



Este departamento governamental também revelou que o Executivo disponibilizou fundos adicionais para que estas habitações estejam rapidamente disponíveis, em princípio até finais de julho.



O jornal Daily Mail adianta que os apartamentos deste condomínio de luxo estavam a ser postas à venda por preços entre 1,8 e 9 milhões de euros, mas terão sido vendidos a preço de custo ao município de Londres, por cerca de 12 milhões de euros. Neste momento, as famílias afetadas estão a dormir em hóteis e centros de acolhimento, mas deverão poder mudar-se já no fim de julho.



Esta decisão surge entre as críticas provenientes de diversos setores sobre a reposta à tragédia pelo Executivo conservador da primeira-ministra Theresa May, que já ordenou uma investigação judicial sobre o incidente.



De momento sabe-se que o material utilizado no revestimento do edifício (polietileno) está proibido na Europa e Estados Unidos.



O edifício, onde viviam centenas de pessoas, incendiou-se com rapidez, dificultando a retirada de muitos residentes, e com alguns a ficarem bloqueados.



