Saiba quem vai receber a fortuna de George Michael

A estes junta-se Bluebell, filha da ex-Spice Girl Geri Halliwell, de quem o ex-companheiro de Michael, Kenny Goss, é padrinho.



Melanie e Yioda, irmãs mais velhas de George Michael, e o namorado, Fadi Fawaz, também deverão receber parte do património deixado pelo cantor.



A imprensa britânica adianta ainda que algumas das instituições de caridade que o compositor tinha por hábito ajudar com doações serão contempladas com parte da fortuna, como a Childline, a Terrence Higgins Trust e a Macmillan Cancer Support.

