Afro-americana enviada pela primeira vez para a Estação Espacial

Cerca de 12 astronautas afro-americanos viajaram em missões espaciais dos Estados Unidos, mas Jeanette Epps vai ser a primeira afro-americana a ir à Estação Espacial Internacional.A NASA anunciou hoje também que vai enviar duas missões não tripuladas aos asteroides para estudar uma das eras mais antigas da história do sistema solar.As missões batizadas de Lucy e Psyche deverão ser lançadas em 2021 e 2023, respetivamente.A missão de Lucy vai envolver o envio de uma aeronave robótica para estudar os chamados asteroides de Troia e Júpiter.A missão de Psyche vai explorar um grande asteroide de metal denominado 16Psyche, que está três vezes mais longe do Sol do que a Terra.