Agente baleada ao sair de casa no primeiro dia como polícia

Sara Barreto foi atacada por trio de ladrões em Fortaleza, no Brasil.

Por Lusa | 19:16

Uma agente da Polícia Militar do estado brasileiro do Ceará que ia começar a trabalhar esta segunda-feira na corporação ficou ferida com gravidade ao ser baleada ainda à porta de casa, na cidade de Fortaleza. Sara Valesca de Oliveira Barreto foi atacada por ladrões armados que chegaram de repente numa viatura quando ela deixava a residência de carro para ir para o quartel no que seria o seu primeiro dia de trabalho como polícia.

Veridiano Moiá, subtenente da mesma força policial, contou que Sara e uma amiga, também polícia, foram abordadas quando tinham acabado de entrar no carro à porta da casa da ferida, no bairro Damas. Ao perceber que era um assalto, e que seriam mortas se os criminosos descobrissem que elas eram da polícia, Sara fez marcha-atrás com o seu carro e tentou fugir.

Os bandidos dispararam contra o veículo da jovem agente e o projéctil, depois de estilhaçar o pára-brisas do carro, atingiu Sara no pescoço. A colega dela não se feriu e os criminosos acabaram por fugir sem levar nada.

Levada para o pronto-socorro do Instituto Doutor José Frota, a agente, que nem chegou a estrear na polícia, foi submetida a reanimação e a procedimentos cirúrgicos. Ainda de acordo com o subtenente, apesar da gravidade do ferimento, Sara, de acordo com informações dadas pelos médicos ao oficial, não corria ao início da tarde desta segunda-feira risco de vida.