Agredida e proibida de comer pelo avô mostra resultado dos abusos

Jovem que chegou a pesar 17 quilos choca as redes sociais com a sua história.

15:09

Uma mulher japonesa, de 27 anos, foi vítima de violência doméstica na infância e adolescência e resolveu agora revelar o seu caso, tomando o passo corajoso de divulgar fotografias da altura nas redes sociais.

A jovem, que se identifica como ‘A Couve Selvagem’, explica que, há 10 anos atrás, vivia com o avó, que a agredia violentamente a a proibia de comer. "Ele nunca me deixava comer. Quando eu arranjava algum alimento para comer às escondidas, ele descobria-me e pontapeava-me o estômago até eu vomitar", conta a japonesa no Twitter.

As fotografias chocantes mostradas nas redes sociais mostram o resultado: a jovem chegou ao ponto de não se conseguir mexer, quando pesava apenas 17 quilos. Era literalmente pele e osso.

A japonesa, natural de Quioto, quis divulgar o seu caso para "encorajar as vítimas de violência doméstica, abusos e quem sofre de distúrbios alimentares". "Não tenham medo nem vergonha de pedir ajuda. Peçam apoio antes que seja tarde de mais", escreve a jovem.

Eventualmente a mulher foi salva pelas autoridades e, 10 anos depois, conseguiu recuperar das sequelas físicas. As psicológicas vão ficar para sempre. "Quando fui resgatada, lembro-me de estar muito fraca, nem me conseguia mexer. Recordo-me de ouvir os médicos dizer que estava a minutos de morrer", afirma a japonesa.

Questionada pelos seguidores, a jovem não quis esclarecer o que aconteceu ao avó após o caso ser descoberto, nem o porquê de nenhum familiar a ter ajudado.