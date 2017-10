Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aguas de Barcelona e Lleida.net mudam sede social para Madrid

Decisão tomada na sequência da crise política que assola a Catalunha.

07.10.17

As administrações da Sociedade General de Aguas de Barcelona (SGAB) e da Lleida.net aprovaram hoje a mudança das sedes sociais das empresas para Madrid, na sequência da crise política que assola a Catalunha.



O Conselho de Administração do grupo Suez, à qual pertence a SGAB, aprovou hoje em Paris, numa reunião em que vários membros participaram por videoconferência a partir de Barcelona, a mudança da sede para Madrid devido "à situação política na Catalunha", disse à Efe um porta-voz da empresa.



A decisão foi tomada com o objetivo de "preservar a segurança jurídica dos investidores" e não terá qualquer impacto no serviço prestado em todo o território catalão, referem.



Também a administração da Lleida.net, especializada na certificação e notificação eletrónica, aprovou hoje, por unanimidade, a mudança da sua sede para a capital espanhola.



Em reunião extraordinária, os administradores decidiram reduzir os "riscos" que possam afetar o normal funcionamento da empresa, entre eles a "possível perda do estatuto de operador europeu", por exemplo, entre outros, refere a Lleida.net, em comunicado.



A Lleida.net, que se estreou no mercado de bolsa alternativo em 2015, referiu que a transferência de sede social não implica qualquer movimento de empregados e que a empresa continuará a sua atividade em normalidade absoluta.



Estas duas empresas juntam-se a um grupo de sociedades que nos últimos dias têm anunciado a mudança da sede social para fora da Catalunha, perante a possibilidade de o parlamento declarar, de forma unilateral, a independência da região nos próximos dias.



CaixaBank (que controla o BPI), Gas Natural, Sabadell, Naturhouse, Oryzon, Eurona, Banco Mediolanum, Arquia Banca ou Dogi são algumas das empresas que já tomaram a decisão de mudança da sua sede para outras cidades espanholas, aguardando-se uma posição semelhante por parte de outras sociedades catalãs como Freixenet, Renta Corporación ou Catalana Occidente.