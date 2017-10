Imagens mostram avião da Air France a perde peças durante voo

As causas do incidente estão a ser investigadas.

30.09.17

Um Airbus A380 da companhia aérea Air France perdeu, durante um voo, peças de um dos quatro motores, este sábado.

A aeronave que fazia a ligação de Paris, França, para Los Angeles, Estados Unidos, foi obrigada a mudar o destino e aterrar no aeroporto de Goose Bay, no estado norte-americano do Canadá, devido ao incidente.

No avião iam a bordo cerca de 520 passageiros que publicaram nas redes sociais fotografias do que tinha acontecido.

O site "FlightRadar 24" deu conta que os destroços de um dos quatro motores em causa danificou parte da asa do avião e deu o alerta.

A companhia aérea já confirmou, através do Twitter, que o avião teve de aterrar antes do previsto por precaução.

Estão agora a ser investigadas as causas que terão levado ao incidente.