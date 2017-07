Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Ajudem-me, Tenho uma jibóia presa à cara”

Polícia do Ohio recebe pedido de auxílio insólito.

00:20

A polícia do Ohio, EUA, recebeu um pedido de auxílio, no mínimo, insólito:

"Ajudem-me, tenho uma jiboia presa à cara", dizia uma voz de mulher apavorada do outro lado da linha.



Ao que parece, a vítima do inusitado ataque encontrou a cobra na rua e decidiu "salvá-la".



No entanto, o réptil, de 1,6 metros, enrolou-se à volta do corpo da mulher e mordeu-lhe o nariz sem largar.



Os bombeiros tiveram de cortar a cabeça da cobra para libertar a pobre mulher.