Al-Qaida apela aos "lobos solitários" para perpetrarem ataques

"Se sonhas viajar para a terra da 'jihad' [guerra santa] para defender os muçulmanos, tens uma opção melhor: vencer e castigar os inimigos de Alá nas suas casas", sublinham alguns anúncios.Apesar de a maioria destes textos não esclarecer os motivos da vingança, dois cartazes referem-se às operações militares nas quais participam os Estados Unidos, a Rússia e a França contra grupos extremistas na Síria."Alá mostrou-te o que deseja e grande é oferecer a felicidade aos corações de crianças e mulheres sírias e emboscar os inimigos de Alá e atacar pontos sensíveis nos seus países", afirmou.Um destes textos define o "lobo solitário" como um "jovem que desestabiliza os apóstatas na sua terra".Em janeiro de 2015, a AQPA reivindicou, em vídeo difundido na internet, o atentado contra a redação do semanário satírico Charlie Hebdo, em Paris, e no qual morreram 12 pessoas.A AQPA, com base no Iémen e dirigida pelo líder iemenita Qasem al Rimi, conhecido como "Abu Huraira al Sannani", é considerada um dos ramos mais perigosos e ativos da Al-Qaida pelas autoridades norte-americanas.