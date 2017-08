Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alemanha acusa Vietname de raptar homem que pediu asilo em Berlim

Autoridades ordenaram a expulsão de agente secreto vietnamita e ponderam mais sanções.

A Alemanha acusou esta quarta-feira o Vietname na quarta-feira de seqüestrar um candidato a asilo vietnamita em Berlim e de levá-lo à força de volta ao seu país, onde as autoridades o investigam por suspeitas de corrupção.



Berlim respondeu a este ato ordenando que um oficial de inteligência vietnamita deixasse a Alemanha.



"Não há dúvidas sérias sobre a participação dos serviços de inteligência vietnamita e da embaixada no seqüestro de um cidadão vietnamita em solo alemão", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros a jornalistas.



"Então, o secretário de Estado alemão convocou o embaixador do Vietname ontem à tarde", disse o memso responsável. "O seqüestro de um cidadão vietnamita em solo alemão é uma violação sem precedentes da lei alemã e do direito internacional ... e tem o potencial de afetar negativamentee massivamente as relações", disse o porta-voz, acrescentando que o rapto consitutiu uma violação de confiança.



O porta-voz alemão acrescenta que o representante oficial do serviço de inteligência vietnamitafoi ordenado a deixar a Alemanha dentro de 48 horas. Berlim está a considerar novas ações.



O candidato a asilo, Trinh Xuan Thanh, era um homem de negócios, apontado como suspeito pelas autoridades vietnamitas de estar ligado ao desaparecimento de grandes somas de uma empresa estatal.



A imprensa alemã informou que o homem foi levado do Tiergarten, um grande parque florestal no centro de Berlim, por homens armados, no dia 23 de julho. (Reportagem de Madeline Chambers Editando por Jeremy Gaunt)