Alemanha está sem governo há três meses

Situação inédita não acontecia há 68 anos.

Por Lusa | 24.12.17

A Alemanha cumpre hoje três meses sem governo, situação inédita nos últimos 68 anos, à espera do início, nos primeiros dias de janeiro, das conversações entre os conservadores de Angela Merkel e os sociais-democratas de Martin Schulz.

Depois do fracasso das primeiras conversações para formar uma coligação governamental -- entre conservadores, liberais e verdes -, a sociedade alemã assiste com alguma perplexidade à situação política inédita criada em Berlim após as eleições legislativas de setembro passado.

A União Democrata-Cristã (CDU) da chanceler Angela Merkel venceu as eleições de 24 de setembro, mas sem maioria, tentando desde então negociar uma coligação de governo.