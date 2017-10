Alemanha limita entrada de 200 mil migrantes por ano

Merkel chega a acordo com líder dos cristãos da Baviera, partido com o qual irá formar uma coligação governativa.

16:22



Neste acordo sobre as quotas de imigração estão incluídos os pedidos de asilo. Os trabalhadores especializados que procurem emprego na Alemanha não estão inseridos neste acordo de limitação à imigração.



Apesar das restrições à entrada dos migrantes, as situações de emergência humanitária serão sempre analisadas e ponderadas.



O jornal The Wall Street Journal teve acesso ao rascunho do acordo em que os partidos dizem continuar empenhados em "reduzir permanentemente o número de pessoas que fogem para a Alemanha e para a Europa."



Angela Merkel poderá ter dores de cabeça nas negociações que se seguem, já que tanto os Verdes como os Democratas recusam qualquer tipo de limite à entrada refugiados no país.



De acordo com dados do Ministério do Interior alemão, até ao final de agosto houve, pelo menos, 125 mil requerentes de asilo para entrarem neste país.





À procura de uma coligação sustentável

A questão migratória foi um dos principais fatores que pesaram na pior votação de sempre para Angela Merkel, desde que ocupa o cargo de chanceler da Alemanha.



O crescimento da Alternativa para Alemanha (AfD), o partido populista de direita, alertou os líderes políticos para a questão da migração ser um assunto prioritário para a nova solução governativa. As eleições do dia 24 de setembro penalizaram tanto a CDU, partido liderado por Angela Merkel como o Partido Social-Democrata (SPD), partidos que governavam a Alemanha até então.



A pior derrota do SPD desde o pós-guerra levou o líder do partido, Martin Schulz, a recusar formar novo acordo com Angela Merkel. Perante a entrada do partido populista de direta no Parlamento alemão, o SPD aposta agora em fazer oposição à nova formação governativa.



A crise dos refugiados afetou significativamente a Alemanha que chegou a receber, segundo dados do Correio do Brasil, quase 900 mil migrantes, em 2015. Apesar da Alemanha ainda ser um porto de abrigo para muitos refugiados, o número de entradas reduziu significativamente desde o bloqueio da rota dos Balcãs.



O acordo entre a União Europeia e a Turquia sobre o mecanismo de apoio aos refugiados, evitou que um grande número de migrantes tentassem chegar ao continente europeu, atravessando os mares do Mediterrâneo. Recorde-se que o acordo previa que todos os migrantes que entrassem ilegalmente na Grécia acabariam por voltar à Turquia.















A Alemanha vai limitar a entrada de 200 mil migrantes por ano. Angela Merkel, líder da CDU, fechou este acordo com Horst Seehofer, o líder dos democratas cristãos da Baviera (CSU), partido que espera formar uma maioria governativa.De acordo com a imprensa internacional, a chanceler alemã chegou ao primeiro acordo com o CSU, daquela que se pensa ser o início de uma longa negociação. Além das atuais conversas com os democratas cristãos da Baviera, Merkel vai ter de se sentar à mesa com os conservadores do FDP e com os líderes dos Verdes - os únicos partidos com quem Angela Merkel está disponível para formar governo - para garantir a maioria no Bundestag.