Terrorista de Berlim já esteve preso quatro vezes

Tataouine, junto à fronteira com a Líbia, suspeita-se que tenha estado envolvido numa rede de tráfico de armas.



Já na Alemanha, foi detido em três ocasiões. Em julho deste ano, esteve envolvido numa rixa com facas por causa de drogas e as autoridades encontraram-lhe drogas sintéticas. Pouco depois votou a ser detido na Alemanha, por ter um passaporte italiano falsificado.Voltou a estar sob custódia policial quando o seu pedido de visto de residência foi negado. As autoridades alemãs tentaram deportá-lo para a Tunísia, mas a demora deste país em fazer chegar à Alemanha documentos que comprovassem a a sua identidade atrasou o processo. E Anis ficou em liberdade. Era suposto estar sob vigilância policial, mas terá conseguido escapar à atenção das autoridades.Subsistem ainda muitas dúvidas sobre este homem. Desde logo o seu nome. Suspeita-se de que o homem terá pelo menos seis identidades diferentes. Até a sua idade é uma dúvida. Os media dividem-se, uns dizem que tem 23 anos, outros 24.O presumível autor do atentado de Berlim é de origem tunisina. Nascido na cidade de

Amri é um discípulo de Abu Walaa, um recrutador de radicais para o Estado Islâmico que foi preso há cerca de um mês em Hildesheim, na Alemanha por tentar levar jovens para combater pelo Daesh. Na altura, foram detidas mais cinco pessoas envolvidas na rede de recrutamento.

A Associated Press teve acesso ao mandado de captura emitido pelas autoridades alemãs, que refere que Amri usa "pelo menos seis nomes diferentes" de "três nacionalidades diferentes".



A polícia admite a possibilidade de Amri estar ferido com gravidade, uma vez que há fortes indícios de que Lukasz Urban, o camionista polaco que conduzia o camião usado no atentado, lutou pela vida antes de ser baleado. Urban tinha evidentes sinais de ter sido esfaqueado antes do tiro fatal. Foram realizadas buscas, sem resultado aparente, em todos os hospitais da área de Berlim.



Foi, entretando divulgado o cartaz da polícia que anuncia que Anis está a ser procurado: