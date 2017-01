Avalanche em hotel italiano faz vários mortos

Giampiero Parete e Fabio Salzetta, os dois homens estavam no exterior do hotel e procuraram abrigo dentro de um carro. Os meios de comunicação locais dão conta de que já foi retirado o primeiro corpo dos escombros do hotel Rigopiano.

rovíncia de Pescara, Antonio Di Marco, relatou que "Há vários feridos, mas não se sabe quantos desaparecidos ou mesmo mortos há". O autarca adianta que a propriedade onde fica o hotel ficou completamente coberta de neve. "Ultrapassou os 10 metros de altura", afirma Antonio Di Marco.



Pedido de socorro chega por SMS

"Ajudem-nos, estamos a morrer de frio", lia-se na mensagem enviada para os bombeiros por dois clientes (um casal) que estava instalado no hotel Rigopiano. As equipas de resgate seguiram para o local depois de receberem na quarta-feira as mensagens de texto que alertavam para uma avalanche, mas as condições meteorológicas adversas, com vários nevões e mais de cinco metros de neve acumulada, dificultaram o acesso ao local.



Cerca das 4h00 locais chegaram as primeiras equipas de resgate e resgataram de imediato os dois hóspedes que se encontravam no exterior do hotel e que se refugiaram no interior de um veículo, conseguindo desta forma alertar as autoridades.



Estão igualmente no local algumas ambulâncias e outros meios de resgate, incluindo um helicóptero. No entanto, devido aos acessos difíceis, os veículos de emergência estão a cerca de 9 km do hotel.



O socorro foi muito dificultado pelo acesso condicionado ao local, bloqueado por neve, àrvores e pedras, pelo que as equipas de socorro foram obrigadas a seguir a pé em esquis para conseguirem chegar ao hotel Rigopiano.



Outro cliente do hotel terá comunicado com as equipas de socorro pelo Whatsapp, garantindo que estava bem. Adiantou que não via pessoas presas na estrutura danificada, mas que não conseguia garantir se os hóspedes e staff se estavam vivos ou não.







Giampiero Parete contou aos socorristas que a muhler e os filhos ficaram soterrados pela avalanche. "Saí do hotel para ir buscar uma coisa que me tinha esquecido ao carro. Depois veio a avalanche. Eu consegui fugir e entrar no carro a tempo. Como fiquei soterrado, esperei. Salvei-me, mas a minha mulher e os meus filhos ficaram nos escombros", relatou o italiano. Foi ele que deu o alerta por SMS.Nas redes sociais o presidente da p