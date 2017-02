Barco naufraga na Galiza com 12 pessoas a bordo

Uma embarcação de pesca galega naufragou esta sexta-feira ao largo de Luarca, Espanha.



Segundo o jornal La Voz de Galicia, a Guarda Costeira espanhola recebeu um alerta perto das 15h30 (hora local) e mobilizou meios para o local, que será a 50 milhas da costa.



As equipas de salvamento estão no local e avistaram um bote salva-vidas com oito pessoas a bordo. Para além dos meios marítimos, também um helicóptero já se encontra a sobrevoar o local.





Os meios de comunicação galegos dão conta de que todos os 12 tripulantes do barco naufragado foram resgatados. Desconhece-se, para já, se algum deles é de nacionalidade portuguesa.



O barco, que se chama Gure Uxua, dedicava-se à pesca do atum e foi construído em 1997.





