Corpo carbonizado encontrado no carro de portuguesa desaparecida

Foi encontrado um corpo carbonizado dentro do carro de Ana Lopes, de 25 anos, a portuguesa desaparecida desde a madrugada desta segunda-feira na cidade capital de Luxemburgo.



O carro de Ana Lopes, um BMW preto, foi encontrado completamente queimado em em Roussy-le-Village, a norte de Thionville, perto da fronteira franco-luxemburguesa. As autoridades investigam agora se o corpo carbonizado no interior do veículo é o da portuguesa.



O cadáver encontrado estava no banco traseiro do BMW de Ana Lopes. Os pais da jovem já terão sido notificados pelas autoridades para fornecerem uma amostra de ADN da jovem, para que possa ser comparado com o corpo encontrado.





CM conseguiu apurar, a jovem é natural de Seia, distrito da Guarda.



Investigação de homicídio

Já foi lançada uma investigação ao caso, que não descarta, para já a tese de homicídio. De acordo com o Républicain Lorrein, as autoridades acreditam que se possa ter tratado de um crime no Luxemburgo, seguido de uma tentativa de fuga para França.



O carro da jovem portuguesa estava no exterior da localidade de Roussy-le-Village, na berma da estrada, parcialmente coberto por arbustos.



Ana Lopes foi vista pela última vez pela 01h00 de segunda-feira, na avenue de la Gare, junto à estação de comboios, na capital luxemburguesa. Residia em Bonnevoie. Tinha um filho de apenas dois anos.



Foi a irmã mais nova da portuguesa a dar o alerta para o desaparecimento desta, através das redes sociais.







(Em atualização)



