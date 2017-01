Mais sobreviventes de avalanche encontrados

Mãe e filho resgatados em Itália

Edward, filho de Sebastiano Di Carlo, a sua esposa, Nadia, confirmou a tia do menino. "É um milagre, um sentimento indescritível. Encontraram o meu sobrinho. Só quero chegar a ele", afirmou a irmã de Sabastiano, Simona Carlo. Os pais da criança não terão sobrevivido.

No outro grupo de sobreviventes encontrados, estava um casal, Marina e Domenico, assim como o filho de ambos, de sete anos. Esta informação foi avançada pelo presidente da Câmara de Osimo.Também outra criança foi encontrada com vida:"Foi um momento muito emocionante quando os encontrámos. Eles não queriam acreditar, ficaram de lágrimas nos olhos", contam os bombeiros.Os sobreviventes terão tentado encontrar algo para comer na zona a cozinha do hotel. Quando fizeram uma fogueira para se aquecerem, os bombeiros detetaram fumo e conseguiram encontrá-los. Dois dos cães que pertenciam ao hotel também sobreviveram e foram salvos pelos bombeiros , e retirados dos escombros do hotel.Estes sobreviventes começaram a ser retirados dos escombros do hotel após terem sido enviados cinco helicópteros do aeroporto de Pescara com cobertores e outro material de socorro. A mãe e o filho foram resgatados e levados para hospitais diferentes, a mulher foi para o Hospital de Pescara e o menino para o de Áquila.Os bombeiros conseguiram falar com os sobreviventes, que se refugiaram num piso superior do hotel Rigopiano, na zona da cozinha.Desde a manhã de quinta-feira foram recuperados dois corpos e pelo menos um outro localizado, mas as operações de salvamento e resgate avançam lentamente devido ao receio de provocar deslizamentos de terra, o que poderia colocar em risco as operações de resgate.O autarca de Farindola, Ilario Lacchetta, estimou em 30 pessoas o número de pessoas no interior do hotel: 24 hóspedes, incluindo quatro crianças, e 12 funcionários.O hotel Rigopiano, no maciço de Gran Sasso, a 1.300 metros de altitude, na cordilheira dos Alpeninos, fica a cerca de 45 quilómetros da cidade costeira de Pescara.Os corpos das vítimas foram transportados para a morgue do hospital de Pescara, onde o Ministério Público abriu um inquérito por homicídio involuntário.As equipas de resgate seguiram para o local depois de receberem na quarta-feira mensagens de texto que alertavam para uma avalanche no hotel, mas as condições meteorológicas adversas, com vários nevões e mais de cinco metros de neve acumulada, dificultaram o acesso ao local.As primeiras equipas de salvamento resgataram dois hóspedes que se encontravam no exterior do hotel e que se refugiaram no interior de um veículo, conseguindo desta forma alertar as autoridades.Segundo os primeiros testemunhos das equipas de socorro, o hotel Rigopiano estava completamente soterrado na neve, parcialmente derrubado, sendo visíveis algumas luzes no interior.De acordo com os 'media' italianos, o inquérito visa compreender por que razão inúmeros clientes, que pretendiam regressar a casa na quarta-feira após uma série de fortes sismos, esperaram em vão pela chegada de um limpa-neves para desbloquear a estrada.Isto porque os testemunhos de pessoas próximas das vítimas afirmaram que as autoridades demoraram demasiado tempo a acreditar nelas, apesar de terem dado o alerta por volta das 17:40 (menos uma hora em Lisboa), o que os socorristas desmentem.A estrada estava bloqueada por mais de um metro de neve, tendo os primeiros socorristas chegado ao local durante a noite.(Em atualização)