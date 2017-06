Autoridades tratam explosão em Bruxelas como "ato terrorista"

Twee luide ontploffingen in Brussel Cebtraal. Voor mijn neus. Dan snelle knallen na elkaar. pic.twitter.com/FDqVAjgGYg — Rémy Bonnaffé (@remybonnaffe) 20 de junho de 2017

O que achou desta notícia?







83.3% Muito insatisfeito

83.3% 16.7%

16.7%



Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







83.3% Muito insatisfeito

83.3% 16.7%

16.7%



Muito satisfeito pub

As autoridades belgas consideraram a explosão desta terça-feira na Gare Central de Bruxelas, que não provocou vítimas, como um "ato terrorista", anunciou um porta-voz da procuradoria-federal, Eric Van Der Sypt."Cerca das 20h30 (19h30 de Lisboa) houve uma pequena explosão na Gare Central. O autor foi neutralizado e não sabemos se está vivo ou morto. O incidente é considerado com um ato terrorista", disse Van Der Sypt, numa curta declaração à imprensa.Militares belgas "neutralizaram" esta terça-feira um homem que tentava alegadamente perpetrar um atentado na Gare Central, a estação ferroviária no centro de Bruxelas, onde se produziu uma explosão sem provocar vítimas, anunciou o centro de crise belga.Na sequência da explosão, a estação foi evacuada e o trânsito ferroviário e a circulação do Metro interrompidos, assim como a circulação de autocarros nas imediações, mas a polícia indicou na rede social Twitter que, após "um incidente com um indivíduo", a situação "está sob controlo", não adiantando o estado de saúde do suspeito.Um homem com idade entre os 30 e os 35 anos fez explodir uma mala, na sobreloja da estação de comboios, pelas 20h30, tendo fugido na direção dos cais.Segundo testemunhas no local, citadas pela imprensa belga, o suspeito, que foi atingido por militares, teria ainda um cinto de explosivos.Segundo o Ministério Público, a explosão foi de fraca intensidade.A polícia montou um perímetro de segurança que se estende até à praça mais turística da cidade, a Grand Place.Bruxelas está em estado de alerta desde março de 2016, depois de bombistas suicidas terem matado 32 pessoas numa estação de metro e no aeroporto da capital belga.Nas redes sociais, começam a surgir as primeiras imagens do aparato policial nesta zona da capital da Bélgica.